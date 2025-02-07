T.C. EDİRNE 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 07.02.2025 - 00:01

T.C. EDİRNE 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN /BAŞKANLIĞI'NDAN

DOSYA NO: 2021/213 Esas

KARAR NO: 2024/689

Hakaret ve Basit Yaralama suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/07/2024 tarihli ilamı ile TCK' nun 86/2 ve 125/1 maddeleri gereğince her iki suçtan ayrı ayrı (CMK 231/8)5 YIL HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI NEDENİYLE DENETİMLİ SERBESTLİK tedbiri uygulanan karar verilen Dıjıllahı ve Tıfour Zoubıda oğlu, 30/05/1963 doğumlu, Cezayir uyruklu LINCINE MERZOUK tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince gerekçeli kararın İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek (veya gönderilecek) dilekçe veya zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yoluna gidilebileceği aksi halde kararın kesinleştirileceği İLAN OLUNUR. 29.01.2025