T.C. EĞİRDİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 05 Aralık 2023

ESAS NO: 2023/345 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Isparta ili Eğirdir ilçesi Bağlar Mahallesi

MEVKİİ: Mücevre

ADA NO: 74

PARSEL NO: 59

VASFI: Elma Bahçesi

YÜZÖLÇÜMÜ: 3.154,97

MALİKİN ADI VE SOYADI: NECMİYE KARTAL

HACER KELEŞ

ALİ KARTAL

YAŞAR KARTAL

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin 2023/345 Esas sayısında dava açılmıştır. Duruşma günü 14/12/2023 günü saat 10:45 tarihine bırakılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 24/10/2023