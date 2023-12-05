T.C. EĞİRDİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2023/345 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Isparta ili Eğirdir ilçesi Bağlar Mahallesi
MEVKİİ: Mücevre
ADA NO: 74
PARSEL NO: 59
VASFI: Elma Bahçesi
YÜZÖLÇÜMÜ: 3.154,97
MALİKİN ADI VE SOYADI: NECMİYE KARTAL
HACER KELEŞ
ALİ KARTAL
YAŞAR KARTAL
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin 2023/345 Esas sayısında dava açılmıştır. Duruşma günü 14/12/2023 günü saat 10:45 tarihine bırakılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 24/10/2023
#ilangovtr Basın No: ILN01942349