T.C. ELAZIĞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 18.09.2024 - 00:00

ESAS NO: 2022/279 Esas

Davacı, ENVER TEKAY ile Davalı , ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu ;Elazığ ili Merkez İlçesi Harput Mahallesi Alayaprak Mevkiinde bulunan419 ada ve 1 numaralı parsel, 422 ada 1 ve 2 numaralı parseller ile 418 ada ve 1 parsel sayılı taşınmazlar ile ilgili Davacı Enver TEKAY ile Davalı Elazığ Belediye Başkanlığı arasında tescil davası açılmış olup, bu tapusuz taşınmazlar ile ilgili olarak hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içerisinde Mahkememize başvurmaları gerektiği,

TMK.' nun 713/4.Madde fıkraları gereği ilan olunur.