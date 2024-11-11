T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2024/105 Esas
Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmazlar TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince tescil davası açılmıştır.Son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılan davalarda
husumetin TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI'na yöneltilmesi gerekmektedir. 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmazlar davacı kurum adına tescil edilecektir. 13/06/2024
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ
İli
İlçesi
Mahalle
Ada/Parsel
Kamulaştırılan Alan
Kahramanmaraş
Elbistan
Taşburun
3313/25
Taşınmazın Tamamı
Malikin T.C. NO
Adı Soyadı
Malikin T.C. NO
Adı Soyadı
44899705646
ADEM BAYAZIT
45019701692
MEHMET BAYAZIT
19126704808
AYBEN CEYLAN
40024868170
MEMET BAK
11525817516
AYSEL PAKSOY
44863706884
MUZAFFER BAYAZIT
28646246514
AYTEN BUYURKAN
45064700152
NAZMİYE BAYAZIT
56890305220
DÖNDÜ TEL
44692712544
NERGİZ BAYAZIT
44869706666
ESME BAYAZIT
45004702192
NİHAL UÇ
45397689056
FADİME ÖZEREN
44902705540
NİLGÜN BAYAZIT
44803708824
FADİME TORUN
45007702038
OSMAN BAYAZIT
44992702580
FARUK BAYAZIT
44959703674
SABRİ BAYAZIT
13021908330
GÜL ÖZEN ÖZTÜRK
45016701756
SALİH BAYAZIT
42454787168
GÜLHATUN AYTAÇ
44986702718
TAHSİN BAYAZIT
57649280348
HACER SELÇUK
44860706948
UĞUR BAYAZIT
44857707002
HALİS BAYAZIT
16934637380
YURDAGÜL YANAR
44989702654
HASAN BAYAZIT
44551640650
ZÜBEYDE ÖZDEMİR
44854707166
İLYAS BAYAZIT
44866706720
ZÜHAL BAYAZIT