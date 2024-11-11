T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 11.11.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/105 Esas

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmazlar TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince tescil davası açılmıştır.Son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılan davalarda

husumetin TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI'na yöneltilmesi gerekmektedir. 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmazlar davacı kurum adına tescil edilecektir. 13/06/2024

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ

İli

İlçesi

Mahalle

Ada/Parsel

Kamulaştırılan Alan

Kahramanmaraş

Elbistan

Taşburun

3313/25

Taşınmazın Tamamı

Malikin T.C. NO

Adı Soyadı

Malikin T.C. NO

Adı Soyadı

















44899705646

ADEM BAYAZIT

45019701692

MEHMET BAYAZIT

19126704808

AYBEN CEYLAN

40024868170

MEMET BAK

11525817516

AYSEL PAKSOY

44863706884

MUZAFFER BAYAZIT

28646246514

AYTEN BUYURKAN

45064700152

NAZMİYE BAYAZIT

56890305220

DÖNDÜ TEL

44692712544

NERGİZ BAYAZIT

44869706666

ESME BAYAZIT

45004702192

NİHAL UÇ

45397689056

FADİME ÖZEREN

44902705540

NİLGÜN BAYAZIT

44803708824

FADİME TORUN

45007702038

OSMAN BAYAZIT

44992702580

FARUK BAYAZIT

44959703674

SABRİ BAYAZIT

13021908330

GÜL ÖZEN ÖZTÜRK

45016701756

SALİH BAYAZIT

42454787168

GÜLHATUN AYTAÇ

44986702718

TAHSİN BAYAZIT

57649280348

HACER SELÇUK

44860706948

UĞUR BAYAZIT

44857707002

HALİS BAYAZIT

16934637380

YURDAGÜL YANAR

44989702654

HASAN BAYAZIT

44551640650

ZÜBEYDE ÖZDEMİR

44854707166

İLYAS BAYAZIT

44866706720

ZÜHAL BAYAZIT

#ilangovtr Basın No: ILN02116982