T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2024/88 Esas
Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmazlar KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince tescil davası açılmıştır. Son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılan davalarda husumetin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi gerekmektedir. 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmazlar davacı kurum adına tescil edilecektir.
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ
İl
İlçe
Mahalle
Ada- Parsel
Kamulaştırılan Alan
Malikin T.C. No Adı Soyadı
Kahramanmaraş
Nurhak
Topallı
105-17
Taşınmazın Tamamı
49384555744 ALİ ÖNER
49822541162 ELEY ÇİFÇİ
22415365086 GÜLEY ÖNER
49399555234 HAYDAR ÖNER
49387555680 HÜSEYİN ÖNER
49390555516 MEHMET ÖNER
49396555398 ŞAHİN ÖNER
49381555808 ŞAHİN ÖNER