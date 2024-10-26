T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 26.10.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/88 Esas

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmazlar KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince tescil davası açılmıştır. Son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılan davalarda husumetin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi gerekmektedir. 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmazlar davacı kurum adına tescil edilecektir.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ

İl

İlçe

Mahalle

Ada- Parsel

Kamulaştırılan Alan

Malikin T.C. No Adı Soyadı

Kahramanmaraş

Nurhak

Topallı

105-17

Taşınmazın Tamamı

49384555744 ALİ ÖNER

49822541162 ELEY ÇİFÇİ

22415365086 GÜLEY ÖNER

49399555234 HAYDAR ÖNER

49387555680 HÜSEYİN ÖNER

49390555516 MEHMET ÖNER

49396555398 ŞAHİN ÖNER

49381555808 ŞAHİN ÖNER

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