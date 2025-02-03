T.C. ELBİSTAN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 03.02.2025 - 00:01

T.C. ELBİSTAN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2024/366 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MERVA ALO gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

T.C KİMLİK NO: 99635764784

ADI SOYADI: MERVA ALO

BABA ADI: AHMED

ANA ADI: KEVSER

DOĞUM TARİHİ: 01/01/2016

DOĞUM YERİ: TR KAHRAMANMARAŞ

İKAMETGAH ADRESİ: Elbistan/ Kahramanmaraş

#ilangovtr Basın No: ILN02165859