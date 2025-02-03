T.C. ELBİSTAN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. ELBİSTAN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Sayı : 2024/366 Esas
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MERVA ALO gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
T.C KİMLİK NO: 99635764784
ADI SOYADI: MERVA ALO
BABA ADI: AHMED
ANA ADI: KEVSER
DOĞUM TARİHİ: 01/01/2016
DOĞUM YERİ: TR KAHRAMANMARAŞ
İKAMETGAH ADRESİ: Elbistan/ Kahramanmaraş
#ilangovtr Basın No: ILN02165859