T.C. ELMALI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 04.04.2025 - 00:01

T.C. ELMALI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2025/54 Esas 20/03/2025

Tapuda Ahmet Erdal, Ali Erdal, Havva Korkmaz, Hüseyin Erdal, Mehmet Erdal, Ramazan Erdal, Zeliha Acar adına kayıtlı olan, Antalya ili, Elmalı ilçesi Bayındır, Mahallesi, 131 ada, 4 parsel sayılı, 158,95 m² lik alan için davalılar Ahmet Erdal, Ali Erdal, Havva Korkmaz, Hüseyin Erdal, Mehmet Erdal, Ramazan Erdal, Zeliha Acar aleyhine davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından 158,95? m² lik alanın bedelinin tesbiti ve idare adına tesciline karar verilmesi, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/54 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.