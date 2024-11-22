T.C. EMİRDAĞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 22.11.2024 - 00:01

T.C. EMİRDAĞ İCRA DAİRESİ'NDEN

2023/163 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/163 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Afyonkarahisar İl, Emirdağ İlçe, DAĞINIK Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, 136 Ada, 1 Parsel, Kesinleşmiş bilirkişi raporuna göre;Emirdağ ilçesi Dağınık Köyü 136 Ada 1 parselde kayıtlı Arsa vasıflı taşınmaz hafif eğimli topoğrafik yapıya sahip olup köy alt yapı hizmetlerinden (Yol, çöp toplama, elektrik, içme suyu,vb. ) yararlanmakta olduğu, taşınmazın içerisinde tek katlı B.A.K.ev, tek katlı yığma tuğla ile yapılan besihane ile etrafı ve üzeri saç kaplı besihane ile su kuyusunun bulunduğu görülmüştür. Tek katlı B.A.K. Ev : Keşif günü taşınmazın içerisinde tek katlı brüt alanı 130,00 m2, yıpranması6-10 yıl olan ve 2 bağımsız bölümden oluşan konut olduğu, bağımsız bölümlerin her biri 2 oda, antre , mutfak, banyo, wc den oluşmaktadır. Odaların zemini laminat, duvarlar saten alçı, tavanlar ise strafor kaplamalı, pencerelerin ısıcamlı pvc doğrama, iç kapıların Amerikan panel kapı, ıslak hacimler seramik kaplı, banyoda, klozet, lavabo ile duş bataryasının bulunduğu, banyo ve wc kapısının Alüminyum panel kapı olduğu görülmüştür. Soba ile ısıtılan tek katlı evin elektrik ve suyunun mevcut olduğu görülmüştür. Yığma tuğla ile yapılanAhır-1-: Taşınmazın güneyinde, tek katlı ahır olup dış cephesi sıvalı ve boyasız, ahşap çatı üzeri kiremit örtülüdür. Yığma kargir ahırın brüt alanı 70,00 m2 , yıpranması ise 11-15 yıl olabileceği tespit ve kabul edilmiştir. Çatısı sac kaplı olan ahır : Ahırın demir profilden yapılmış çatı konstriksiyonu olup üzeri ve etrafı sac kaplamalıdır. Basit tarzda yapılmış olan ahırın yaklaşık alanı 250 m2, yıpranması ise 11-15 yıl olabileceği, ancak etrafındaki sacların yetersi ve bir çok kısımda açık olamsı sebebiyle yıpranmasının bir üst oran olan 20 yıl olarak alınmasının daha doğru olacağı kanaati oluşmuştur. Yarı kargir Ahır-2-: Taşınmazın batısında bulunan ve kargir olarak tuğla ve briket karışımı yapılan ahırın bazı dış cephelerinin sıvalı olduğu, ahşap çatı üzeri kiremit örtülü olduğu görülmüştür. Ahır-2-'nin yaklaşık alanı 160,00 m2, yıpranması ise11-15 yıl olabileceği tespit, takdir ve kabul edilmiştir. taşınmazın içerisinde su kuyusu bulunmaktadır. Taşınmaz, Dağınık köy içerisinde lokasyon olarak köyün batı kısmında yer almakta olup Afyonkarahisar-Ankara Karayoluna 2.15 km, Eskişehir-Konya karayoluna 2.30 km, Ümraniye Köyüne (Eski Bucak) 4.5 km, Afyonkarahisar-Ankara Karayolu ile Eskişehir-Konya Karayollarının kesiştiği Emirdağ kavşağına ise 4.7 km , Emirdağ ilçe merkezine ise 14,65 km uzaklıktadır. Taşınmazın satışında Arsa ve ev yapısı için %10 KDV, Ahır ve besihane yapıları için %20 KDV oranı uygulanacaktır.

Adresi : Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Dağınık Köyü Emirdağ / AFYONKARAHİSAR

Yüzölçümü : 7.087,29 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 4.014.562,97 TL

KDV Oranı :Arsa ve ev yapısı için %10 KDV, Ahır ve besihane yapıları için %20 KDV

Kaydındaki Şerhler: Diğer : takyidattaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2025 - 10:44-

Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2025 - 10:44

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2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 10/02/2025 - 10:44-

Bitiş Tarih ve Saati : 17/02/2025 - 10:44

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(İİK m.114 ve m.126)

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