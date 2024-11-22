T.C. ERCİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. ERCİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2024/306 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : ERCİŞ/VAN
MEVKİİ :ŞEREFLİ MAHALLESİ
PAFTA NO :
ADA NO : 0
PARSEL NO : 218
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 166,80
MALİKİN ADI VE SOYADI : KASIM DİLMAÇ VE DİĞERLERİ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEDAŞ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/306 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 15/10/2024
#ilangovtr Basın No: ILN02126368