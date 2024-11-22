Yayınlanma: 22.11.2024 - 00:01

T.C. ERCİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/306 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : ERCİŞ/VAN

MEVKİİ :ŞEREFLİ MAHALLESİ

PAFTA NO :

ADA NO : 0

PARSEL NO : 218

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 166,80

MALİKİN ADI VE SOYADI : KASIM DİLMAÇ VE DİĞERLERİ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEDAŞ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/306 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 15/10/2024