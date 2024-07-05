T.C. ERDEK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 05.07.2024 - 00:00

2024/9 SATIŞ

TAŞINMAZIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli özellikleri: 1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Balıkesir İl, Erdek İlçe, ATATÜRK Mahalle/Köy, KIZARANDERE Mevkii, 574 Ada, 4 Parsel, Söz konusu taşınmaz kumlu-tınlı toprak yapısana sahip olup ortalama eğimi %1-2 dir. Taşınmazın üzerinde 60 yaş üzeri bakımsız zeytin ağaçlarının bulunduğu taşınmaz tapu da her ne kadar zeytinlik vasfında görünse ise de imar parseli olduğundan değerlendirmenin buna göre yapılması gerektiği, Palata çeşmesine yaklaşık 250 metre denize yaklaşık 700 metre ilçe merkezine de yaklaşık 1 km'dir.

Adresi: Balıkesir İli Erdek İlçesi Atatürk Mahallesi Erdek / BALIKESİR

Yüzölçümü: 434,00 m2

Arsa Payı:

İmar Durumu: Yok

Kıymeti: 3.038.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında göründüğü gibi Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 19/08/2024 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati: 26/08/2024 - 14:00

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 16/09/2024 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati: 23/09/2024 - 14:00

01/07/2024 (İİK m.114 ve m.126)

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