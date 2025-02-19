Yayınlanma: 19.02.2025 - 00:01

T.C. ERDEMLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2025/19 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER: Mersin İli Erdemli ilçesi

ADA NO: 101

PARSEL NO: 1305

VASFI: Tarla

YÜZ ÖLÇÜMÜ: 40350,14 m²'den (15,84 m² İstimlak hakkı, 1.157,55 m² irtifak hakkı )

MALİKLERİN ADI VE SOYADI:

1- ABDULLAH BENLİ-41923447824 -

2- ABİDE GÖÇER-21566012610 -

3- ADALET AKKAYA-32608758380 -

4- ALİ BENLİ-41929447606 -

5- ALİ TOK-42064443164 -

6- AYFER BENLİ-41845450438 -

7- AYŞE BENLİ-41824451166 -

8- AYŞE KURNAZ-43036410764 -

9- AYŞE DURDU KARA-37789585664 -

10- ELİF MAZAKLI-41812451512 -

11- ELİFE BENLİ-41905448498 -

12- EMİN BENLİ-41815451458 -

13- FATMA KURNAZ-43000411902 -

14- FATMA YILMAZ-26968945818 -

15- GANİMET GÜBÜR-42298435300 -

16- HABİBE ÖZCİFTCİ-42058443392 -

17- HALİL KURNAZ-43087409038 -

18- HALİME KURNAZ-43063409830 -

19- HANİFİ BENLİ-41878449386 -

20- HÜLYA KARA-41839450666 -

21- İSMAİL BENLİ-41872449504 -

22- KEVSER KURU-42976412746 -

23- KEZİBAN DAĞDUR-43975379412 -

24- LEYLA KURNAZ-43003411848 -

25- MEHMET BENLİ-41821451220 -

26- MEHMET BENLİ-41935447478 -

27- MEHMET KURNAZ-43072409548 -

28- MERYEM YILDIZ-24890020948 -

29- MUSA BENLİ-41881449212 -

30- NAİLE KARAMAN-33268735872 -

31- NAİME AKLAN-13694274916 -

32- NURAY ARSLAN-41893448876 -

33- SELVİ GÜBÜR-42214438132 -

34- ŞEYMA KURNAZ ASLAN-42979412682 -

35- ÜMMÜ İNCE-42055443456 -

36- ÜMMÜ KURNAZ-43075409484 -

37- ÜNAL BENLİ-41857450082 -

MÜTEVEFFA : HÜSNÜ BENLİ -

RAZİYE YILMAZ -

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/19 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

Dava konusu taşınmaz üzerinde hak iddiasında bulunan üçüncü kişiler var ie son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde mahkemeye itiraz etmeleri gerektiği, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 03.02.2025