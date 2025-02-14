T.C. ERGANİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 14.02.2025 - 00:01

T.C. ERGANİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2020/387 Esas

KARAR NO: 2023/274

MİRASÇI: ETHEM ORAK

Davacı DSİ Genel Müdürlüğü tarafından tarafınıza açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) yapılan yargılamasında;

Mahkememizce Mirasçı adına çıkarılan tebligatlardan ve adres araştırmalarından netice alınamadığından Gerekçeli Kararın ve İstinaf Başvuru Dilekçesinin İlanen Tebliğine karar verilmiştir.

Davanın KABUL edildiği, Diyarbakır ili, Ergani İlçesi, Boğaz Mahallesi 123 Ada 1 parsel sayılı 792,06 m2'lik alanlı taşınmazın zemin bedelinin 17.567,89 TL, yapı bedelinin 17.567,89 TL, muhdesat bedelinin 41.310,00 TL olmak üzere toplam kamulaştırma bedelinin 98.259,11 TL olduğu tespitine, karar verildiği, iş bu kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği, Davacı DSİ Genel Müdürlüğü vekilince Mahkememizin 2020/387 Esas 2023/274 Karar sayılı kararın kaldırılmak üzere İstinaf Yasa yoluna başvurulduğu,

Yukarıda belirtilen hususlar gereğince Gerekçeli Karar Evrakının ve İstinaf Başvuru Dilekçesinin tebligat yasasının 28, 29, 30, 31. maddeleri gereğince tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğine karar verilmiştir.