Yayınlanma: 03.01.2025 - 00:01

T.C. ERMENEK KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 1991/78 Esas

Talep eden mahkememize ibraz edilen 09/10/2014tarihli talep dilekçesi ile “Karaman ili, Ermenek ilçesi, Değirmenlik Mahallesi175 ada 9-12-15-16 sayılı parsellerin arasında kalan kısmın miras bırakan babası Kamil Bardakçı'ya ait olduğunu, kadastro çalışmaları sırasında taşınmazın tespit ve ölçümlerinin yapılmadığını, taşınmazın tespitinin yapılarak miras bırakan Kamil Bardakcı mirasçıları adına miras payları oranında tapuya kayıt ve tescil edilmesini, talep etmiştir.

İş bu yukarıda açıklandığı üzere söz konusu taşınmazın tescil harici taşınmaz olduğu anlaşıldığından; Mahkememizde Türk Medeni Kanunun 713/1. maddesine göre tapusuz taşınmazın tescili şeklinde açılan bu davaya karşı tarafların ve 3. şahısların diyecekleri ve itirazları var ise Türk Medeni Kanunun 713/5. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 3(ÜÇ) ay içinde mahkememize yazılı veya sözlü olarak bildirmeleri, aksi takdirde davanın dosyadaki mevcut haliyle sonuçlandırılacağı hususu ilgililere Türk Medeni Kanunun 713/4. maddesi gereğince ilanen duyurulur.