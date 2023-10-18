T.C. ERZİN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 18 Ekim 2023

Sayı: 2023/178 Esas

Erzin 1.Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya no: 2023/178 Davacı, NURHAN PEKER tarafından Tapu İptali Ve Tescil davasında talep edilen; Dava konusu Hatay ili, Erzin ilçesi, Yeşilkent Mah. 9055 parsel sayılı taşınmazda hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayısı belirtilen dava dosyasına itirazlarını bildirmeleri aksi takdirde yapılacak duruşma sonucundaki toplanacak delillere göre bir karar verileceği ilanen duyurulur.