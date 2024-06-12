T.C. ERZİNCAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 12.06.2024 - 00:00

Esas No: 2023/510 Esas

Mahkememizin 2023/510 esas sayılı dosyası ile ilgili olarak; Davacı Maliye Hazinesi, mahkememize açmış olduğu iş bu gaiplik davasında;

FERHAT EZEL'in kim olduğunun, yaşayıp yaşamadığının bilinmemesi, tanınmaması, adresinin bilinmemesi sebebiyle gaipliğine ve 10 yıllık kayyım yönetim süresi dolduğundan, hissedarı olduğu, Erzincan ili, Merkez ilçesi, Oğulcuk (Ergan) köyü 132 ada 3 parsel sayılı taşınmaz yönünden Kayyımlık Bürosunca yönetilen739,32 bedelin işlemiş ve işleyecek yasal faizi ile birlikte T.M.K 588 maddesi uyarınca Hazineye devrine karar verilmesi istenilmiş olmakla;

Mahkememizce yapılan 1.GAİPLİK İLANINA RAĞMEN bugüne kadar bulunmayan, sağ olup olmadığı ve nüfus kaydı ve adresi tespit edilemeyen, yukarıda bilgileri yazılı dava konusu taşınmazların maliki olan yukarıda isimleri yazılı şahıslardan haberi olanların veya yerlerini bilen ve bu kişileri tanıyanların haber vermeleri, bu süre içerisinde ortaya çıkmadığı yada haber verilmediği takdirde ve ilanın sonuçsuz kalması halinde mahkemece gaipliğine karar verilerek gaip hissesine düşen taşınmazların tapusunun iptali ile maliye hazinesi adına tescili ve Kayyım Büro Başkanlığı Kişi Yönetim hesabında takip edilen bedelin işlemiş ve işleyecek banka faizi ile birlikte hazineye devrine karar verileceği TMK.588 ile 32 ve 33 maddeleri gereğince 2. KEZ İLAN olunur. 28/03/2024