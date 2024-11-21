T.C. ERZİNCAN VALİLİĞİ İHALE İLANI

Yayınlanma: 21.11.2024 - 00:00

T.C. ERZİNCAN VALİLİĞİ

ERZİNCAN TURİZM DOĞA SPORLARI VE ÇEVRE BİRLİĞİ’DEN

1- Mülkiyeti Erzincan Turizm Doğa Sporları ve Çevre Birliği’ne ait Erzincan Merkez Yaylabaşı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Ergan Kayak Merkezi’ndeki 372 Ada, 20 Parselde bulunan 10.718,14 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın turizm amaçlı konaklama tesisi yapmak kayıt ve şartı ile 25 yıllığına kiraya verilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile Birlik Encümenince ihale edilecektir. İhale konusu taşınmaz ile ilgili bilgi, muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıda belirtilmiş olup, ihale belirtilen tarih ve saatte Erzincan İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda yapılacaktır. Şartname mesai saatleri içerisinde Birlik Müdürlüğünden bedeli karşılığında temin edebileceklerdir.(Dosya bedeli)

S.NO ADRES CİNSİ MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 Erzincan Yaylabaşı Mahallesi Ergan Kayak Merkezi Arsa 372 Ada, 20 Parsel 10.718,14 m2 10.500.000,00 (25*12=300 Ay) (300*35.000) 315.000,00 05.12.2024 14:00





2- İhale geçici teminatı muhammen bedelin %3’üdür Geçici Teminat Erzincan Turizm Doğa Sporları ve Çevre Birliği’nin Erzincan Vakıflar Bankası Şubesindeki TR79 0001 5001 5800 7292 5887 91 İBAN numarasına yatırılacak veya Süresiz Teminat Mektubu şeklinde sunulacaktır. Ayrıca İhaleye katılacak olanlar % 3 geçici teminata ek olarak 50 Milyon TL lik Genel Müdürlük teyit Onaylı Banka Referans Mektubunu idareye ibraz edecektir.

3- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

a- Erzincan Turizm Doğa Sporları ve Çevre Birliği adına geçici teminatın yatırıldığına dair banka makbuzu veya bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları, ayrıca İhaleye katılacak olanlar % 3 geçici teminata ek olarak 50 Milyon TL lik Genel Müdürlük teyit Onaylı Banka Referans Mektubunu idareye ibraz edecektir.

b- Gerçek kişi ve şirket adına vekaleten iştirak edenlerin noter tasdikli imza sirküsü.

c- Adres beyanı. (örneği, Birlik Müdürlüğünden alınabilir.)

d- T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanının fotokopisi.

e- Tebliğe esas ikametgah belgesi.

f- İhaleye katılacak olanlar, en az 10 (on) yıl ticari deneyime sahip olduğunu İdareye ibraz edecektir. (oda kayıt belgesi).

g- İstekli şirket veya tüzel kişilik ise kanıtlayıcı belgeler. (oda kaydı, ticaret sicil gazetesi)

h- Vekaleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname, şirket veya tüzel kişilik adına iştirak edilmesi halinde şirketi veya tüzel kişiliği temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikli yetki belgesi, ortak girişim olması halinde ise noter tasdikli ortaklık sözleşmesi.

ı- Şartnamede belirtilen dosya bedelinin ödendiğine dair banka dekontu

4- Posta İle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5- Şartname idareden bedeli karşılığında temin edilecek olup, İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.

6- İdare, İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

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