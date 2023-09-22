T.C. ERZURUM 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 22 Eylül 2023

ESAS NO: 2023/104

DAVACI: MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

DAVALILAR: 1- ALİ KALYONCU

2- TURGAY SÖKMEN Vd.

DAVA: TAZMİNAT

DAVA TARİHİ: 17/03/2023

Davacı Milli Savunma Bakanlığı tarafından aleyhinize açılan Maddi Tazminat davasında; Darbe Girişimi Sonrası İzinden Çağrılan Personele Ödenen Harcırah Bedeli ve Jeneratör Yakıt Gideri olmak üzere toplam 15.882,31 TL ödemesinden kaynaklanan maddi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte müştereken ve müteselsilen davalılardan tahsili talep ve dava edilmiştir.

Mahkememizce bilinen bir adresinizin bulunmaması ve mernis adresinizin bulunmaması sebebiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir. Dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.