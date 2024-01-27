T.C. ERZURUM 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 27.01.2024 - 00:00

Sayı: 2023/1296 Esas 10/01/2024

Mahkememizde açılan Mirasçılık belgesi davasının yapılan yargılaması sırasın verilen ara kararı uyarınca; Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen ölü olduğu anlaşılan Canip ERYÜZ'ün mirasçılarının tespit edilememesi üzerine mirasın TMK 501. Maddesi gereğince devlete geçme durumu bulunduğundan, TMK 501. Ve 594. Maddeleri gereği mirasçılarının belirlenmesi ve var ise mahkememize müracaatları hususunda ilan yapılmasına karar verilmiştir.

Adı geçenmuris Canip ERYÜZ'ün malik olduğu Erzurum İli Yakutiye ilçesi Değirmenler Mahallesi 11112 ada 10 ve 115 parsel sayılı taşınmazlarda murisin mirasçılarının mahkememize başvurmaları, başvurmadıkları takdirde TMK 501. Ve 594 . Maddeleri gereğince murisin mirasının hazineye kalacağı ilanen tebliğ olunur. 10/01/2024