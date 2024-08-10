T.C. ERZURUM 3. İŞ MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2021/409 Esas
KARAR NO: 2024/126 Karar
DAVACI: HÜLYA ERMİŞ
DAVALI: ERAY TEKSTİL TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Davacı tarafından aleyhinize açılan hizmet tespiti davasının yapılan yargılamasını sonucunda;
"DAVANIN KISMEN KABULÜ KISMEN REDDİ İLE;
1- Davacının 01.01.1993-31.03.1993 tarihleri arasında davalı iş yerinde çalıştığının TESPİTİNE, fazlaya ilişkin istemin reddine," karar verilmiştir.
İHTAR: "ilanen tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk dairesine istinaf edebileceğiniz hususu ihtar ve tebliğ olunur."
İşbu ilanen tebligatın Teb.K.31.md.uyarınca ilandan 7 gün sonra yapılmış sayılacağı teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr Basın No: ILN02075296