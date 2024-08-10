T.C. ERZURUM 3. İŞ MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 10.08.2024 - 00:00

ESAS NO: 2021/409 Esas

KARAR NO: 2024/126 Karar

DAVACI: HÜLYA ERMİŞ

DAVALI: ERAY TEKSTİL TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Davacı tarafından aleyhinize açılan hizmet tespiti davasının yapılan yargılamasını sonucunda;

"DAVANIN KISMEN KABULÜ KISMEN REDDİ İLE;

1- Davacının 01.01.1993-31.03.1993 tarihleri arasında davalı iş yerinde çalıştığının TESPİTİNE, fazlaya ilişkin istemin reddine," karar verilmiştir.

İHTAR: "ilanen tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk dairesine istinaf edebileceğiniz hususu ihtar ve tebliğ olunur."

İşbu ilanen tebligatın Teb.K.31.md.uyarınca ilandan 7 gün sonra yapılmış sayılacağı teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.