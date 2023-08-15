T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 15 Ağustos 2023

Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda mahalle, Ada, Parsel, Mesahası ve niteliği açık şekilde belirtilen taşınmazların satış ihalesi 05/09/2023 Salı günü saat 14:00’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine istinaden Kapalı Teklif usulü ile Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

Söz konusu taşınmazların tahmin edilen (muhammen) satış bedelleri, ihalenin geçici teminat bedelleri aşağıda belirtilmiştir.

PALANDÖKEN İLÇESİ H.AVNİ ULAŞ MAHALLESİNDE BULUNAN TAŞINMAZLAR S. No Ada Parsel

İmar Durumu Ana Taşınmaz m² Pay/ Payda Hisse Oranı m² Birim Fiyatı TL Muhammen Bedel TL Geçici Teminat TL 1 1283 7

Akaryakıt Alanı E:0.40 Yençok:9.50 m 3.570,30 1/1 Tam 11.500,43 41.060.000,00 1.231.800,00 2 13607 6

Ticaret E:1.20 Yençok:6.50 m 3.030,53 1/1 Tam 11.450,14 34.700.000,00 1.041.000,00 Ödeme Planı





* Satış bedeli peşin ödenecektir.











PALANDÖKEN İLÇESİ OSMANGAZİ MAHALLESİNDE BULUNAN TAŞINMAZ



















S. No Ada Parsel İmar Durumu

Ana Taşınmaz m² Pay/ Payda Hisse Oranı m² Birim Fiyatı TL Muhammen Bedel TL Geçici Teminat TL 1 12976 7 Akaryakıt Alanı E:0.40 Yençok:9.50 m

3.665,42 1/1 Tam 14.500,00 53.148.590,00 1.594.458,00 1 6122 10 Ticaret+Konut Taks:0,40 Yençok:22.50 m

2.891,43 1/1 Tam 9.000,00 26.022.870,00 780.686,00 Ödeme Planı



* Satış bedeli peşin ödenecektir.













ŞARTNAME BEDELİ 15.000,00-TL’DİR.





















İhale zarflarını aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte sırasına uygun olarak hazırlanarak kapalı zarf içerisinde ihale komisyonuna iletilmek üzere 04/09/2023 Pazartesi günü 17:00’ye kadar Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı-Emlak Şube Müdürlüğüne teslim edilmesi zorunludur.

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

1. Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcuttur.)

2. Kanuni ikametgâh, Nüfus Kayıt Örneği ve Adli Sicil Kaydı (e- devletten alınan belgeler de geçerlidir.)

3. Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

4. Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli İmza sirküleri veya imza beyannamesi

5. Tüzel kişi olması halinde bağlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından alınacak Faaliyet yetki belgesi, Oda sicil kayıt sureti

6. Vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi.

7. Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilecek ilişiksiz belgesi. (Emlak, ESKİ, Hukuk vb.)

8. İlanda belirtilen geçici teminat miktarı kadar geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzunun aslı (Teminat mektubunda limit içi süresiz şartı aranacak ve banka teyit yazılı olacak)

9. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi) ve istenilen belgelerin her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır.

10. İhale dokümanının idareden satın alındığına dair onaylı belge.

11. Şartname ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı. Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.

12. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, onaylayıp onaylamamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

13. 2886 Sayılı devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar, bu ihaleye katılamazlar.

14. Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan istekliye aittir.

15. Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İLAN OLUNUR.