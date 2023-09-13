T.C. ESKİŞEHİR 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 13 Eylül 2023

Dosya No: .53594579-2021/1214-Ceza Dava Dosyası

Mahkememizin 02/05/2023 tarih 2021/1214 esas 2023/604 karar sayılı ilamı Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek suçundan SERAP AKGÜL hakkındaaçılan kamu davasında2 YIL1 AY HAPİS 100 TL adli para cezası ve Basit Yaralama suçundan5 AY HAPİS CEZASIkararı verilmiştir.

Sanığın sabit bir adresi olmadığından ve yapılan araştırmada yeni bir adresleri de tespit edilemediğinden gerekçeli kararın tebliği mümkün olmamıştır.

7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye genelinde yayınlanan gazetelerden birinde İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

Gerekçeli kararın tebliğ tarihini takip eden ilk gün başlamak kaydı ile 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile yada tutanağa bağlanmak üzere mahkememiz kalem personeline yapılacak müracaat ile başka yerde bulunulması halinde ise mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe yada yine mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yer Asliye ceza mahkemesi kalem personeline tutanak tutulmak üzere müracaat sureti ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf kanun yolu açık olmak üzere (Kanun yoluna başvurulmaması halinde kararın kesinleşeceğineinfaz işlemlerinin yapılacağı) İLAN OLUNUR.