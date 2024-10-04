T.C. ESKİŞEHİR 5. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 04.10.2024 - 00:04

T.C. ESKİŞEHİR 5. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2022/1488

KARAR NO : 2023/947

Davacı ŞERİFE GÜN aleyhine mahkememizde açılan Nafaka (Nafakanın Artırımı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

"1-Davacının davasının KISMEN KABULÜNE,

2-Eskişehir 3. Aile mahkemesinin 2009/894-10/427 sayılı kararı ile davacı yararına 275 TL olarak belirlenen yoksulluk nafakasının dava tarihinden itibaren arttırılarak 1.500 TL olarak belirlenmesine, bu miktar nafakanın dava tarihi olan 21/10/2022 tarihini izleyen her yıl tüfe+üfe/2 oranında arttırılarak BELİRLENMESİNE,

3-Alınması gereken 179,90 TL harçtan peşin alınan 80,70 TL harcın mahsubu ile eksik alınan 99,20 TL harcın davalıdan alınarak MALİYE HAZİNESİNE İRAD KAYDINA,

4-Davacının iş bu dosyada yaptığı 168,00 TL yargılama giderinin davalıdan davacıya VERİLMESİNE,

5-Karar kesinleştiğinde artan gider avansının yatırana re'sen İADESİNE,

Dair, tarafların yüzüne karşı kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde, mahkememize verilecek dilekçe üzerine HMK 341 ve devamı maddeleri gereğince Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı " 20/06/2023 tarihli ilan teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.