Yayınlanma: 28.01.2025 - 00:01

T.C. EZİNE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2023/418 Esas14/01/2025

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ ile ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇANAKKALE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Davacı vekili; Çanakkale Ezine İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan128 ada 14parsel sayılı taşınmazın hissedarlarından Mehmet oğlu Abdurrahman, Kamil Oğlu Mehmet ve Kamil Kızı Kadriye 'yi temsilen Ezine Sulh Hukuk Mahkemesinin 14/02/2013 tarih ve 2013/76 Esas ve 2013/77 Karar sayılı ilamı ile kayyım tayin edildiğini, Ezine Sulh Hukuk Mahkemesinin 10/06/2013 tarih ve 2013/52 Esas 2013/244 Karar sayılı kararı ile taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verildiğini ve Satış Memurluğunun 2013/28 satış dosyası ile taşınmazın satışının gerçekleştirildiğini, Mehmet oğlu Abdurrahman hissesine isabet eden tutar 29.07.2016 tarihinden itibaren Akbank Ezine Şubesinin TR58 0004 6005 7588 8000 0664 73 IBAN numaralı vadesiz hesabında ( Kamil Oğlu Mehmet ve Kamil Kızı Kadriye hissesi ile birlikte(ve 27.10.2022 tarihinden itibaren Halkbankası Çanakkale Şubesinin TR90 0001 2009 6380 0080 0001 21 IBAN Nolu hesabında yönetilmeye devam edildiğini, Kamil Oğlu Mehmet hissesine isabet eden tutar 29.07.2016 tarihinden itibaren Akbank Ezine Şubesinin TR58 0004 6005 7588 8000 0664 73 IBAN numaralı vadesiz hesabında (Mehmet oğlu Abdurrahman ve Kamil Kızı Kadriye hissesi ile birlikte)- 27.10.2022 tarihinden itibaren Halkbankası Çanakkale Şubesinin TR90 0001 2009 6380 0080 0001 22IBAN Nolu hesabında yönetilmeye devam edildiğini, Kamil Kızı Kadriye hissesine isabet eden tutar 29.07.2016 tarihinden itibaren Akbank Ezine Şubesinin TR58 0004 6005 7588 8000 0664 73 IBAN numaralı vadesiz hesabında(Mehmet oğlu Abdurrahman ve Kamil Oğlu Mehmet hissesi ile birlikte)- 27.10.2022 tarihinden itibaren Halkbankası Çanakkale Şubesinin TR90 0001 2009 6380 0080 0001 23 IBAN Nolu hesabında yönetilmeye devam edildiğini, Çanakkale Ezine İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan128 ada 14 parsel sayılı taşınmazın hissedarları Mehmet oğlu Abdurrahman, Kamil Oğlu Mehmet ve Kamil KızıKadriye hakkında mahkeme tarafından verilen kayyımlık süresinin 10 yılı doldurduğundan, gaipliğine karar verilerek 10 yıldır kayyım tarafından idare edilen malvarlıklarının Hazineye intikaline karar verilmesini talep etmiş olup, sağ ise kendisinin müracaat etmesi değilse, gaipliği istenen Mehmet oğlu Abdurrahman, Kamil Oğlu Mehmet ve Kamil Kızı Kadriye' nin gaipliğine karar verilebilmesi için hakkında bilgisi bulunan kimselerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize sözlü veya yazılı olarak bilgi vermeleri ve mahkememizde hazır bulunmaları hususu ilanen tebliğ olunur. 14/01/2025