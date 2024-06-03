T.C. EZİNE SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 03.06.2024 - 00:00

Sayı: 2022/714 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Davacı vekili Av. Ayşe Faika BİLGİÇ EROL'un müvekkili Onur USLU'nun dedesi Mehmet USLU'dan Çanakkale ili Bozcaada ilçesi Alaybey mahallesi 505 ada 3 parselde kayıtlı taşınmazda 29/30 hissesi bulunduğunu, 1/30 hisse sahibi olarak da Fatma Naciye (Sadık kızı) nın göründüğünü, bu nedenle gaiplik kararı verilmesini talep etmiş olup, sağ ise kendisinin müracaat etmesi değilse, gaipliği istenen Fatma Naciye (Sadık kızı) nın gaipliğine karar verilebilmesi için hakkında bilgisi bulunan kimselerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize sözlü veya yazılı olarak bilgi vermeleri ve mahkememizde hazır bulunmaları hususu ilanen tebliğ olunur.