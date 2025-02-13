T.C. FETHİYE 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

Yayınlanma: 13.02.2025 - 00:01

T.C. FETHİYE 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2022/198 Esas

KARAR NO: 2024/415

Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19/12/2024 tarihli ilamı ile 158/1.f- son maddesi gereğince sanığın, 4 Yıl Hapis, 6.000 TL Para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, Userbay ve Maya oğlu, 02/04/1983 Kazakistan doğumlu, Antalya, Muratpaşa, Fener mah/köy nüfusuna kayıtlı Müşteki SÜRMELİ ALİ tüm aramalara rağmen bulunamamış gerekçeli karar ve sanık tarafından sunular İstinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince kararın ve sanık tarafından sunulan İstinaf Dilekçesinin İLANEN TEBLİĞİNE, kararın ve İstinaf Dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, ilan olunur. 04/02/2025