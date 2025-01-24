T.C. GAZİANTEP 16. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Yayınlanma: 24.01.2025 - 00:01

T.C. GAZİANTEP BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ'NDEN 16.HUKUK DAİRESİ

ESAS NO : 2019/2709

KARAR NO: 2022/1645

Adıyaman 1.Asliye Hukuk Mahkemesinde 2015/766 Esas ve 2019/819 sayılı dava dosyasından açılan ve istinaf incelemesi nedeni ile Dairemize gelen dosyada davalı olan Yumumer Madencilik Nakliyat İnşaat Ticaret ve Sanayi Limiteed Şirketi'nin bildirilen adresinin yetersiz olduğu ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından tebligat yapılamamıştır.

Davacının Adıyaman 1.Asliye Hukuk Mahkemesinde 2015/766 Esas ve 2019/819 sayılı28/08/2109 tarihinde verilen kararında ; "Davacının davalılara yönelik suya vaki müdahalesinin meni davasının KABULÜNE, Adıyaman ili, merkez ilçesi, Çamlıca köyü 104 ada 226 parselde bulunan 09/10/2016 tarih fen raporunda ayrıntılı olarak gösterilen su kaynağında (köy çeşmesine) davalıların yaptığı müdahalenin menine, 09/10/2016 tarihli fen raporunda ayrıntılı olarak gösterilen Adıyaman ili, merkez ilçesi, Çamlıca köyü 104 ada 226 ve 227 nolu parsellerde bulunan sondaj kuyularının kapatılmasına karar verilmiştir." verilen karar sonrasında istinaf incelemesi neticesinde dosya davalısı Meya Madencilik ve Mermer Pazarlama San ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından karar istinaf edilmiş ve itinaf incelemesi neticesinde Dairemizce "Adıyaman 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/766 Esas 2019/819 Karar sayılı ve28/05/2019 tarihli ilamına yönelik davalı Meya Mad. Mermer Paz. San. Tic. A.Ş vekilinin istinaf başvurusunun HMK'nın 353/1-b/1. maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE"karar verilmiştir.

Dairemiz kararı neticesinde Meya Madencilik ve Mermer Pazarlama San ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından dosya temyiz edilmiştir.

Yapılan araştırmalara adresi tespit edilemeyen ve ilanen tebligat yapılmasına karar verilen Yumumer Madencilik Nakliyat İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'ne ilanın yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı işbu karar tebliğ yerine kaim olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur. 10/01/2025