T.C. GAZİANTEP 4. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 20 Nisan 2023

ESAS NO: 2022/787 Esas

DAVALI: YALÇIN YORULMAZ Hürriyet Mah. Piri Reis Cd. No: 4/3 Tire/ İZMİR

Davacı eşiniz Belgin YORULMAZ tarafından 01/09/2022 tarihli dava dilekçesi ile fiziksel şiddet, sadakat yükümlülüğüne aykırı davranma, evlilik birliğinin üzerine yüklediği maddi ve manevi sorumlulukları yerine getirmeme iddialarına dayalı şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma, velayet, nafaka ve tazminat talepli dava açılmış ve duruşma günü 02/06/2023 günü saat 09:50 olarak belirlenmiş olmakla;

1) HMK'nın 127. maddesi uyarınca cevap süresinin tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta olduğu, HMK'nın 128. maddesi uyarınca süresi içerisinde cevap verilmemesi halinde dava dilekçesinde belirtilen tüm iddiaların inkar edilmiş sayılacağı,

2) HMK'nın 116. ve 117. maddeleri uyarınca ilk itirazların hepsinin cevap dilekçesinde ileri sürülmek zorunda olup; aksi halde dinlenmeyeceği,

3) HMK'nın 194. maddesi uyarınce cevap dilekçesinde dayanılan vakıaların ispata elverişli şekilde somutlaştırılmasının gerektiği, dayanılan delilleri ve hangi delilin hangi vakıanın ispatı için gösterildiğinin açıkça belirtilmesinin zorunlu olduğu

4) Delil listesinde tanık gösteren tarafın, tanık dinletmek istediği vakıayı ve dinlenilmesi istenen tanıkların adı ve soyadı ile tebliğe elverişli adreslerini içeren listeyi mahkemeye sunması, bu listede gösterilmemiş olan kimselerin tanık olarak dinlenemeyeceği ve ikinci bir liste verilemeyeceği,

5) HMK'nın 150/1 maddesi uyarınca duruşmaya gelmediği veya gelip de davayı takip etmeyeceğini bildirdiği takdirde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verileceği,

6) HMK'nın 150/2. ve HMK'nın 139/1-(c) maddeleri uyarınca taraflardan birinin duruşmaya gelmesi ve diğerinin duruşmaya gelmemesi halinde gelen tarafın talebi üzerine yargılamaya gelmeyen tarafın yokluğunda devam edilebileceği veya dosyanın işlemden kaldırılabileceği; geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği,

7) HMK'nın 139/1-(b) maddesi uyarınca sulh için gerekli hazırlığı yapması,

8) HMK'nın 139/1-(ç) maddesi uyarınca davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçesinde gösterdiği, ancak henüz sunmadığı belgeleri mahkemeye sunması veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapması, bu hususun verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağı,

9) HMK'nın 141. maddesi uyarınca tarafların cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçeleri ile serbestçe iddia veya savunmalarını genişletebilecekleri yahut değiştirebilecekleri, dilekçelerin karşılıklı verilme aşamasının tamamlanmış olması halinde iddia veya savunmanın karşı tarafın açık muvafakati hükümleri saklı kalmak kaydıyla genişletilemeyeceği yahut değiştirilemeyeceği,

10) Ön inceleme duruşmasına katılınmaması durumunda tahkikat ve akabinde sözlü yargılama aşamalarına geçileceği ve ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve yokluğunda hüküm verileceği, hususları tebliğ yerine geçerli olmak üzere Tebligat Kanunu'nun 28. ve devamı maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.