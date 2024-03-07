T.C. GAZİANTEP 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 07.03.2024 - 00:00

Sayı: 2023/1167 Esas

01/03/2024

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Gaipliği istenen 55711667288 TC kimlik numaralı MEHMET KILINÇ'ın 2015 yılından bu yana kayıp olduğu tüm aramalara rağmenbulunamadığı, bugüne kadar sağ veya ölü olduğu hususunda bir bilgi alınamadığından sağ olduğu takdirde Mehmet Kılınç'ı tanıyanların 6 ay içerisinde mahkememize başvurmaları veya beyanda bulunmaları gerektiği ilanen tebliğ olunur.

İLGİLİ KİŞİ: MEHMET KILINÇ - 55711667288

KİLİS ili, ELBEYLİ ilçesi, KARAÇAĞIL mah/köy, 69 Cilt, 15 Aile sıra no, 43 sırada nüfusa kayıtlı, MUSTAFA ve FATMA oğlu/kızı, 01/01/1976 dogumlu,