T.C. GAZİANTEP 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2023/1189 Esas 15/10/2024
Konu: 2. İLAN
2. İLAN
Davacılar, EKREM GÜDEN, SERPİL BAKIR ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Gaipliği istenen 10334288920 TC kimlik numaralı Semiye GÜDEN'in 24/06/1982 yılından bu yana kayıp olduğu, tüm aramalara rağmen bulunamadığı, bugüne kadar sağ veya ölü olduğu hususunda bir haber alınamadığından, sağ olduğu takdirde Semiye GÜDEN'in bizzat veya sağ - ölü olduğu konusunda bilgisi bulunan kişilerin altı ay içerisinde mahkememize başvurmaları veya beyanda bulunmaları hususu ilanen tebliğ olunur. GAİP
T.C. KİMLİK NO: 10334288920
ADI SOYADI: SEMİYE GÜDEN
BABA ADI: ABDÜLKADİR
ANA ADI: ZEKİYE
DOĞUM TARİHİ: 24/06/1964
DOĞUM YERİ: GAZİANTEP
#ilangovtr Basın No: ILN02111810