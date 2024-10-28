T.C. GAZİANTEP 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 28.10.2024 - 00:00

Sayı: 2023/1189 Esas 15/10/2024

Konu: 2. İLAN

2. İLAN

Davacılar, EKREM GÜDEN, SERPİL BAKIR ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Gaipliği istenen 10334288920 TC kimlik numaralı Semiye GÜDEN'in 24/06/1982 yılından bu yana kayıp olduğu, tüm aramalara rağmen bulunamadığı, bugüne kadar sağ veya ölü olduğu hususunda bir haber alınamadığından, sağ olduğu takdirde Semiye GÜDEN'in bizzat veya sağ - ölü olduğu konusunda bilgisi bulunan kişilerin altı ay içerisinde mahkememize başvurmaları veya beyanda bulunmaları hususu ilanen tebliğ olunur. GAİP

T.C. KİMLİK NO: 10334288920

ADI SOYADI: SEMİYE GÜDEN

BABA ADI: ABDÜLKADİR

ANA ADI: ZEKİYE

DOĞUM TARİHİ: 24/06/1964

DOĞUM YERİ: GAZİANTEP