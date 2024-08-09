T.C. GAZİANTEP 9. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 09.08.2024 - 00:01

T.C. GAZİANTEP 9. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2022/1188 Esas

KARAR NO : 2024/651

DAVALI: AHMET KAPLAN, Mimar Sinan Mah. 75181 sok. No:36 D:1 Şahinbey/GAZİANTEP

HÜKÜM : Yukarıda Açıklanan Nedenlerle;

1-DAVANIN KABULÜ ile;

Gaziantep İli, Nizip İlçesi, Ballı Mah. Cilt:30, Hane:29'da Nüfusa Kayıtlı, Hüseyin ve Telli Kızı, 01/01/1980 Doğumlu, 44791131628 TC Kimlik No'lu, Davacı EMİNE KAPLAN (Evlenmeden Önceki Soyadı:YALÇIN) ile Aynı Hanede Nüfusa Kayıtlı, Ali ve Fatma Oğlu, 04/04/1974 Doğumlu, 44815130804 TC Kimlik No'lu, Davalı AHMET KAPLAN'ın TMK 166/1 Maddesi Uyarınca BOŞANMALARINA,

2-19/08/2006 Doğumlu Müşterek Çocuk Gizem Kaplan'ın velayetinin Anne Emine Kaplan'a verilmesine,

3-Müşterek Çocuk Gizem Kaplan ile Baba Ahmet Kaplan Arasında; Her Ayın 1. ve 3. Hafta Sonu Pazar Günü Saat 10.00 ile Saat 16.00 Arası, Dini Bayramların 3. Günleri Saat 10.00 ile Saat 16.00 Arası ve Babalar Günü Saat 10.00 ile Saat 16.00 Arası Babaya Teslim Edilmek Suretiyle Şahsi İlişki Kurulmasına,

4-4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 353. Maddesi uyarınca, çocuk üzerinde kayıtlı herhangi bir mal varlığının olmadığının anlaşılması nedeniyle velayeti kendisinde kalan annenin çocuğun mal varlığı yönünden hesap vermekle yükümlü tutulmasına yer olmadığına, çocuğun mal varlığında veya yapılan yatırımlarda gerçekleşen önemli değişiklikleri mahkememize bildirmesine,

5-Davacı Emine Kaplan'ın; tedbir nafakası, iştirak nafakası, yoksulluk nafakası, maddi tazminat ve manevi tazminat taleplerinin feragat nedeni ile reddine,

6-346,90.TL. Bakiye Karar ve İlam Harcının davalıdan alınarak hazineye irad kaydına,

7-80,70.TL. Başvuru Harcı, 80,70.TL. Peşin Harç ve 303,00.TL. Yargılama Gideri toplamı 464,40.TL.'nin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

8-Suçüstü Ödeneğinden karşılanan toplam 36.288,00.TL. İlanen Tebligat Giderinin davalıdan alınarak hazineye irad kaydına,

9-Gider Avansının kullanılmayan kısmının hükmün kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine,

10-Karar kesinleştiğinde yeteri kadar karar örneğinin ilgili Nüfus Müdürlüğü'ne gönderilmesine,

Dair; davacının, yüzüne karşı, davalının yokluğunda verilen karar, Gerekçeli Kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 HAFTA içinde GAZİANTEP Bölge Adliye Mahkemesinde İSTİNAF Kanun Yolu açık olmak üzere açıkça okunup usulen anlatıldı.

şeklinde Mahkememizce karar verilmiş olup tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.