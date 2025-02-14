Yayınlanma: 14.02.2025 - 00:01

T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2023/1652 Esas

KARAR NO: 2024/264

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30/01/2024 tarihli ilamı ile 7000 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Mamat kulovna ve Turguray 03/10/1968 doğumlu,KHAFIZA YUNUSOVA adresi tespit edilememiş ve gerekçeli karar dilekçesi tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği, İLAN OLUNUR. 24.01.2025