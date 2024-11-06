T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 06.11.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2019/894 Esas

KARAR NO: 2020/62

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/01/2020 tarihli ilamı ile 3750 TL ADLİ PARA, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (53/1-a-c(altsoy hariç)-d-e), 2 YIL 6 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Okoro ve Janet 15/03/1971 doğumlu, TIMOTHY EGBO adresi tespit edilememiş ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği, İLAN OLUNUR. 02.10.2024