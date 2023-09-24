T.C. GAZİOSMANPAŞA 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 24 Eylül 2023

Esas No-2020/190

Karar NO-2021/498

Sanık Rebiha DIB hakkında Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık Suçundan sonuç olarak 4 Yıl 2 AyHapis

Yukarıda karar özeti yazılıKararıntebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince traji yüksek Gazetede ilanı, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesiilgili Ceza Dairesi nezdindeİstinafedilebileceği ilanen tebliğ olunur. 22/09/2023