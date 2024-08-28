T.C. GAZİOSMANPAŞA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 28.08.2024 - 00:00

ESAS NO: 2022/622 Esas

DAVALILAR: Taybet KARA (T.C 64879338480) Ağit ve Esmir oğlu, Çelebi YILMAZ Sıddık ve Güllü oğlu (T.C 11569822644)

Davacı, Karayolları Genel Müdürlüğü İle Davalılar, Taybet KARA, Çelebi YILMAZ Arasında Mahkememizde Görülmekte Olan Kamulaştırma (bedel Tespiti Ve Tescil) Davası Nedeniyle;

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekilinin mahkememize sunmuş olduğu dava dilekçesinde; dava konusu İstanbul İli, Sultangazi İlçesi, Cebeci Mahallesi, 20134 ada 8 parsel sayılı taşınmazın davalılar adına kayıtlı olduğunu, taşınmazın Kuzey Marmara Otoyolu Bağlantı Yolları Yol İnşaat ve Emniyet Sahası Tesisi için kamulaştırılması gerektiğini, kamulaştırılması gereken taşınmazın bedelinin tespit edilmesi ve tespit edilen bedel karşılığında taşınmazın idareleri adına tescil ve yol olarak tapudan terkinine karar verilmesi gerektiğini belirterek dava konusu taşınmazın üçüncü kişilere satış ve devrinin önlenmesi için tapu kaydına tedbir konulmasını talep etmiş olmakla;

Açılan dava konusu İstanbul İli, Sultangazi İlçesi, Cebeci Mahallesi, 20134 ada 8 parsel sayılı taşınmazın davacı idare adına tescilli talepli dava dosyasında Taybet KARA, Çelebi YILMAZ tüm adres araştırmasından da bir netice alınamadığından davalılar Taybet KARA, Çelebi YILMAZ'a dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporu ve duruşma gününü bildirir davetiyenin ilanen tebliğine karar verildiğinden, işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren (7) gün sonra tarafınıza tebliğ edilmiş sayılacağına, tayin edilen gün ve saatte ibraz etmek istediğiniz vesikalarla duruşmaya gelmeniz veya vekil ile göndermeniz, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde HMK.'nın 129 maddesinde belirtilen zorunlu unsurları içeren cevap dilekçesi ile delil olarak gösterdiğiniz belgeleri dilekçenize ekleyerek vermeniz, başka yerlerden getirtilecek belgelere ilişkin bilgileri vermeniz, gerekirse tespit edilecek delil avansını yatırmanız, cevap dilekçesini vermemeniz halinde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, Bilirkişi raporuna ve Bilirkişi ek raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu ve duruşmanın bırakıldığı 16/10/2024 günü saat 10:15'de duruşmada hazır bulunmanız hususu dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporu ve duruşma gününü ilanen davetiye yerine kaim olmak üzere tebliğ olunur.