T.C. GAZİOSMANPAŞA 20.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN /BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 18 Mayıs 2023

DOSYA NO: 2021/549 Esas

KARAR NO: 2022/64

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/01/2022 tarihli ilamı ile sanık Naif KARATAŞ hakkında 141/1 maddesi gereğince 3 ay 10 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına kararverilmiş, sanık Meltem GÖÇER hakkında 141/1 maddesi gereğince 3 ay 10 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, müşteki NİMET TÜRKMEN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve istinaf bayşvuru dilekçeleri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TİRAJI 50.000'İN ÜZERİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 10.04.2023