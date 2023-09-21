T.C. GAZİOSMANPAŞA 3. AİLE MAHKEMESİ'NİN

Yayınlanma: 21 Eylül 2023

ESAS NO: 2022/705 Esas

DAVALI: ALİCE E KNIGHT

Davacı tarafından aleyhinize açılan 2022/705 Esas dosyasındaki Boşanma (Çekişmeli) davasının 15/09/2023 tarihli 1 no'lu celsesinin 1 numaralı ara kararı ile davalıya ön inceleme duruşma gününün ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olduğundan,

Bu nedenle duruşmanın 03/11/2023 günü saat 09:30 bırakılmasına karar verildi.

Belirlenen gün ve saatte (03/11/2023) günü, saat 09:30'de) duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar ve tebliğ olunur.