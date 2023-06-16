T.C. GAZİOSMANPAŞA 5. AİLE MAHKEMESİ

Yayınlanma: 16 Haziran 2023

Sayı: 2022/364 Esas 12/06/2023

DavacıHATİCE ÜNSEVEN ileDavalı İZZET ÜNSEVEN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

"Davacı vekili Mahkememize sunduğudava dilekçesi ile; tarafların 11/06/1998 yılında evlendiklerini, bu evlilikten ikisi reşitmüşterek üç çocuklarının olduğunu, tarafların evlendikleri günden itibaren ruhen ve fikren anlaşamadıklarını, davalının müvekkiline psikolojik ve ekonomik şiddet uyguladığını, hakaret ettiğini, küfür ettiğini, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını belirterek tarafların boşanmalarına, müşterek çocuk Rabia'nın velayetinin müvekkiline verilmesine, müşterek çocuk için ayrı ayrıaylık 1000,00'er TL tedbir-iştirak nafakası, müvekkili için 100.000,00 TL maddi, 100.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan alınarak müvekkiline verilmesine, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesinitalep ve dava etmiştir.

"HMK122.maddesi uyarınca dava dilekçesinin tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde cevap vermeniz, aksi halde dava dilekçesindekivakıaların tümünün inkar edilmiş sayılacağının ve HMK 121 ve 129 md. gr delilleriniz ile başka yerlerden getirilecek belgelere ilişkin gerekli bilgileri vermeniz, hususunda davalıya dava dilekçesi ve tensip zaptı İLANEN TEBLİĞ olunur.