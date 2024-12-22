T.C. GAZİOSMANPAŞA 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 22.12.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2023/650 Esas

KARAR NO: 2024/661

Trafik Güvenliğini Kasten Tehlikeye Sokma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/09/2024 tarihli ilamı ile 179/3 maddesi gereğince 3 ay 10 gün hapis cezası ile cezalandırılan Keramettin ve Emine oğlu, 15/08/1994 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı İlker İŞLER tüm aramalara rağmen bulunamamış, karar tebliğedilememiştir.

Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince traji yüksek Gazete ilamına ve genel internet haber sitesinden, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, kararın tebliğ edildiği günden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyleitiraz edilebileceğiİLANEN TEBLİĞ olunur. 20/12/2024