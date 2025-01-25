T.C. GAZİOSMANPAŞA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 25.01.2025 - 00:01

T.C. GAZİOSMANPAŞA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN /BAŞKANLIĞI'NDAN

DOSYA NO : 2023/1456 Esas

KARAR NO : 2024/967

Kadına Karşı Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/10/2024 tarihli ilamı ile 86/2-2.cümle maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Seyfi ve Halide kızı, 18/03/1994 doğumlu, , ,mah/köy nüfusuna kayıtlı ÇİĞDEM AŞIK tüm aramalara rağmen bulunamamış,gerekçeli karartebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itiaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe vererek İstanbul Bölge Adliye mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği ilan olunur. 23.01.2025