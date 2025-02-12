T.C. GEBZE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 12.02.2025 - 00:01

GEBZE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2019/641 Esas

KARAR NO: 2022/907

Davacı Arif Ekinci tarafından davalılar Siyaset Şimşek ve arkadaşlarıaleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi davasında yapılan yargılama sonucunda dava konusu olan Kocaeli- Dilovası - Çerkeşli 525 Ada 6 Parsel sayılı taşınmazın satılarak taraflar arasındaki ortaklığının giderilmesine karar verilmiştir.

Dosya kapsamı ile yargılama aşamasında kendisine hiç tebligat yapılamayan18415327056 TC Kimlik numaralı davalıSiyaset Şimşek adına ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden, yukarıda özetlenen gerekçeli karara karşı tebliğden itibaren iki hafta içerisinde Mahkememize sunulacak dilekçe ile istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar ilanenve tebliğ olunur. 10/02/2025