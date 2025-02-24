T.C. GEBZE 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 24.02.2025 - 00:01

T.C. GEBZE 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2022/65 Esas

KARAR NO: 2024/719

C.SAV.ESAS NO: 2022/1437

Mahkememizin 2022/65 Esas sayılı dosyasında Mustafa ve Münever oğlu, 30/01/1985 -

Kahta doğumlu, Adıyaman, Kahta, Köseler nüfusunda kayıtlı sanık Ahmet Çelik (TCKN: 179XXXXXX082) hakkında Güveni Kötüye Kullanma suçundan neticeten 6.000,00 Tl ve 5.000,00 Tl adli para cezaları ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Sanık Ahmet Çelik 'in bildirdiği adrese gerekçeli kararın tebliği için gönderilen tebligatın bila tebliğ iade olduğu, MERNİS adresinin de bulunmadığı, yapılan adres araştırmalarında adresinin yetersiz olduğundan gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28, 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren7201 sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca [15] gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

Tebliğ edildikten sonra İKİ HAFTA içinde mahkememize veya başka bir yerdeki eşit mahkemeye ya da ceza infaz kurumu yönetimine verilecek bir dilekçeyle veya zabıt katibine bildirilecek sözlü beyanın tutanağa geçirilmesiyle Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF yolu açık olduğu, İSTİNAF DİLEKÇESİ verilmemesi halinde kararın kesinleşeceği İLAN OLUNUR.20.02.2025