Yayınlanma: 28.02.2025 - 00:01

T.C. GEMEREK SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/562 Esas21.02.2025 Konu: İlan hk.Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan Nihat ŞAHİNER' in 2013 yılından bu yana kayıp olduğu, tüm aramalara rağmen bulunamadığı, bu güne kadar sağ veya ölü olduğu hususunda bir bilgi alınamadığından, sağ olduğu takdirde görenlerin veya kendisini tanıyanların 1 ay içerisinde mahkememize başvurmaları veya beyanda bulunmaları, mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 21.02.2025

GAİP TC KİMLİK NO: 40109014706

ADI SOYADI: NİHAT ŞAHİNER

BABA ADI: SÜRMELİ NURETTİN

ANA ADI: GÜLFER

DOĞUM TARİHİ: 01/10/1974

DOĞUM YERİ: GİFHORN-B-ALMANYA