T.C. GEMLİK SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 13.04.2024 - 00:00

Sayı: 2023/1923 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle; Yapılan tüm aramalara rağmen adres bilgileri tespit edilemeyen Alpay ve Belgin kızı 25/01/1981doğumluUlufer EPİRTÜRK'e çıkartılan tebligatın iade edildiği ve tebligata yarar açık adresinin tespit edilememesi nedeni ile Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup duruşmanın atılı bulunduğu 11/09/2024 tarih saat 11.40'da duruşmada ön inceleme duruşması yapılacağı, taraflar sulhe ve arabuluculuğa teşvik edileceğinden sulh için hazırlığı yapmanız duruşmaya taraflardan birinin gelmesi ve davaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve tebliğden itibaren 2 haftalık kesin sürede tarafların dilekçede gösterdikleri ancak henüz sunmadıkları belgeleri sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilmesi amacıyla açıklamayı yapmaları süresinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer taraf da takip etmez ise dosyanın işlemden kaldırılacağı hususunun davalı Ulufer EPİRTÜRK'e ilanen tebliğ olunur.