T.C. GERMENCİK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 23.11.2024 - 00:00

2024/14 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/14 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Taşınmaz tapu kaydında Aydın İli Germencik İlçesi Hıdırbeyli mahallesinde “ Arsa " vasfında olup üzerinde kapama vaziyette 50-60 yaşlarında mahsuldar incir ağaçları bulunmaktadır. Parsel İstasyonmahallesi yerleşim alanı bitişiğinde düzgün geometriye sahip ve İzmir Aydın karayolunayaklaşık 500 m mesafededir.

Adresi: Aydın İli Germencik İlçesi Hıdırbeyli Mah. 117 Ada, 1 Parsel, Germencik / AYDIN

Yüzölçümü: 2.756,43 m2

İmar Durumu: Var, İnşaat tarzı Germencik Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında '' Bitişik nizam 3 kat konut alanı'

Kıymeti: 11.025.720,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 16/12/2024 - 13:42

Bitiş Tarih ve Saati: 23/12/2024 - 13:42

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 14/01/2025 - 13:42

Bitiş Tarih ve Saati: 21/01/2025 - 13:42