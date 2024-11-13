T.C. GİRESUN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 13.11.2024 - 00:00

Sayı: 2024/348 Esas 07/11/2024

MALİYE HAZİNESİ ile GİRESUN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜĞÜ KAYYIMLIK BÜROSU BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Giresun ili Merkez Aksu Mahallesi 1001 Ada 105 tapu malikleriAli oğlu ÖMER ve Remziye Mirasçılarının gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri, bu süre içinde gaipliği istenen meydana çıkmaz veya kendinden haber alınmaz ise Mahkememizce gaipliğine karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.07/11/2024