T.C. GİRESUN 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 16.11.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2024/20 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/20 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

1 Nolu Taşınmazın Özl.: Giresun, Keşap, Yoliçi Mah, 135 ada 12 parsel;Fındık bahçesivasfındadır. Parselin bulunduğu yapı adasında yapılaşma bulunmamaktadır. alt yapı hizmetleri faal durumda değildir. Parselin doğu ve güney cephesinde yol vardır.Parsel mevki olarak güney yöne eğimli konumdadır.Yüzölçümü : 4.642,10 m2 İmar Durumu: imar planı dışında mücavir alan sınırları içerisinde kalmaktadır.Kıymeti: 3.249.470,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidirArtırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2025 - 14:20

Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2025 - 14:20

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 14:20

Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2025 - 14:20

2 Nolu Taşınmazın Özl: Giresun ili, Keşap ilçesi, Yoliçi Mahallesi, 136 ada 11 parsel;Fındık bahçesivasfındadır,üzerinde yapı yoktur. Parsel şehir imar planı dışında kalmaktadır.Parselin bulunduğu yapı adasında yapılaşma bulunmamaktadır. alt yapı hizmetleri faal durumda değildir. Yüzölçümü : 27.741,93 m2 İmar Durumu: imar planı dışında mücavir alan sınırları içerisinde kalmaktadır. Kıymeti: 19.419.351,00 TL KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidirArtırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2025 - 14:40

Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2025 - 14:40

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 14:40

Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2025 - 14:40

3 Nolu Taşınmazın Özl.: Giresun ili, Keşap ilçesi, Yoliçi Mahallesi, 135 ada 13 parsel; Fındık bahçesi ve tek katlı kargir evvasfındadır. üzerinde 4 adet yapı bulunmaktadır. Parselin üzerinde iki adet mesken ile yanında müştemilat olarakkullanılan yapılar vardır.a- Mesken olan iki katlı yapı: Taşınmaz parsel üzerine betonarme olarak yapılmış bodrum katıdepo olan ve zemin katı mesken olan iki katlı yapı bulunmaktadır.yapının dışı sıvalı olup üzerinde çinko saçkaplama çatısı yapılıdır. b- Mesken olan iki katlı yapı: Taşınmaz parsel üzerine betonarme olarak yapılmış bodrum katı depo olan ve zemin katı mesken olan iki katlı yapı bulunmaktadır.yapının dışı sıvalı olup üzerinde çinko saçkaplama çatısı yapılıdır. c- Serenti olan tek katlı yapı: Taşınmaz parsel üzerine ahşap tahtadan yapılmış müştemilatolarak kullanılan tek katlı yapı bulunmaktadır.yapının dışı sıvasız olup üzerinde çinko saç kaplama çatısı yapılıdır. d- Depo olan tek katlı yapı: Taşınmaz parsel üzerinetuğla duvardan yapılmış müştemilatolarakkullanılan tek katlı yapı bulunmaktadır.yapının dışı sıvasız olup üzerinde çinko saç kaplama çatısı yapılıdır.Yüzölçümü : 67.831,11 m2 İmar Durumu: İmar planı dışında mücavir alan sınırları içerisinde kalmaktadır. Kıymeti: 50.562.073,13 TL

KDV Oranı : Giresun ili, Keşap ilçesi, Yoliçi Mahallesi, 135 ada 13 parsel sayılı arsa vasfındaki taşınmazdan % 10; Taşınmaz üzerindeki 2 katlı yapınınDepo olarak kullanılan bodrum katından %20, Mesken olarak kullanılan zemin katından%10, 2 katlı yapının Depo olarak kullanılan bodrum katından %20, Mesken olarak kullanılan zemin katından%10, Serentiden % 20, Depo olarak kullanılan tek katlı yapıdan%20Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidirArtırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2025 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2025 - 15:00

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2025 - 15:00

4 Nolu Taşınmazın Özl: Giresun ili, Keşap ilçesi, Yoliçi Mahallesi, 135 ada 19 parsel; Fındık bahçesivasfındadır. Parselin üzerinde mesken olarakkullanılan iki adet yapı ile ahır olan yapı vardır. Taşınmaz Parselin bulunduğu yapıadasında yapılaşma bulunmamaktadır. alt yapı hizmetleri faal durumda değildir. a-Mesken olan 3 katlı yapı :evin bodrum katı depo olarak yapılmıştır. zemin katı ile 1. normal katı mesken olup kullanılmaktadır.Evindışı sıvasız olup üzerinde çinko saç kaplama çatısı yapılıdır.Mesken olan katın pencereleri plastikdoğramadır. Dış giriş kapısı demir doğramadır. Evde iskan edilmektedir. b-Mesken olan tek katlı yapı : Taşınmaz parsel üzerinebiriket duvardan yığma olarak yapılmış tekkatlı ev vardır. evin zemin katı mesken olarak yapılmıştır. Evin dışı sıvasız olup üzerinde çinko saç kaplamaçatısı yapılıdır.Mesken olan evin pencereleri ahşap doğramadır. Dış giriş kapısı ahşap doğramadır. Evde iskan edilmektedir. c- Ahır olan iki katlı yapı : Taşınmaz parsel üzerinetuğla duvardan yığma olarak yapılmış iki katlıyapı vardır. alt katı ahır olup üst katı depodur.eski evin yanındadır. Eski ev çok yıpranmış ve kullanılmadığıtespit edilmiştir. eski ev ekonomik ömrünü tamamlamış olup değeri kalmamıştır. Yüzölçümü : 2.318,04 m2İmar Durumu: imar planı dışında mücavir alan sınırları içerisinde kalmaktadır. Kıymeti: 3.817.286,34 TL KDV Oranı : Giresun ili, Keşap ilçesi, Yoliçi Mahallesi, 135 ada 19 parsel sayılı arsa vasfındaki taşınmazdan % 10 Taşınmaz üzerindeki 3 katlı yapının Depo olarak kullanılan bodrum katından %20, Mesken olarak kullanılan zemin katından%10, Mesken olarak kullanılan normal katından%10, Mesken olarak kullanılan tek katlı yapıdan% 10, Ahır olarak kullanılan iki katlı yapıdan % 20 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2025 - 13:50

Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2025 - 13:50

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 13:50

Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2025 - 13:50

13/11/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.