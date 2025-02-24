Yayınlanma: 24.02.2025 - 00:01

T.C. GİRESUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2025/3 Tereke Giresun ili, Eynesil ilçesi, Derebaşı mah/köy 3 Cilt, 77 Aile sıra no, 135 sırada nüfusa kayıtlı, HALİL ve GÜLSÜM oğlu/kızı, 27/06/1977 dogumlu,19/06/2022 tarihinde vefat eden müteveffa 46948094442 T.C. Kimlik numaralı YUNUS KEMAL'in mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve terekenin resmî tasfiyesi talep edildiğinden; Kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alacak olanların alacak ve borçlarını ilân tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte Hâkimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen ne de terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.