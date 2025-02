T.C. GÖLBAŞI 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 07.02.2025 - 00:01

T.C. GÖLBAŞI (ANKARA) 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2021/4 Tereke

Davacı , KÖYCEĞİZ SULH HUKUK MAHKEMESİ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Tereke (Resmen Yönetilme Ve Tasfiye İstemli) davası nedeniyle; Mahkememizin 2021/4 Tereke sayılı dosyasında açılan, müteveffa NAZMİ CAN BALA terekesinin tasfiyesi davası nedeniyle, 58993266064 TC Kimlik numaralı, MUĞLA ili, KÖYCEĞİZ ilçesi, YANGI mah/köy, 18 Cilt, 208 Aile sıra no, 31 sırada nüfusa kayıtlı, AHMET ve NEZAHAT oğlu/kızı, 01/01/1998 dogumlu, NAZMİ CAN BALA, Bahçelievler Mah. 313 Sk. No:7 İç Kapı No: 11Gölbaşı/Ankara adresinde 30.10.2020 tarihinde vefat eden, Ahmet ve Nezahat'den olma, 58993266064 TC kimlik numaralı müteveffa NAZMİ CAN BALA terekesine Temsilci (Kayyım) atanması, murisin terekesinin tespiti ve tereke defterinin tutulması talep edilmiştir. TMK'nun 620, 621 ve 634. Maddeleri gereğince; Müteveffa NAZMİ CAN BALA'nın mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların (kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil) ikinci ilanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içerisinde; mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış yada eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçıları, vesayet alacaklarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içerisinde alacaklarını bildirmeyen alacaklıların terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur.