T.C. GÖLBAŞI 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 07.01.2025 - 00:01

T.C. GÖLBAŞI (ANKARA) 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/8 Tereke

Mahkememizde görülmekte olan Tereke (Resmen Yönetilme Ve Tasfiye İstemli) davası nedeniyle; Mahkememizin 2024/8 Tereke sayılı dosyasında açılan, müteveffa SÜLEYMAN DEVECİ'nin terekesinin tasfiyesi davası nedeniyle, 35578334424 TC Kimlik numaralı, ELAZIĞ ili, ELAZIĞ/MERKEZ ilçesi, NAİLBEY mah/köy, 13 Cilt, 46 Aile sıra no, 15 sırada nüfusa kayıtlı, KAZİM ve NASİFE oğlu, 06/04/1968 doğumlu, SÜLEYMAN DEVECİ, Bahçelievler Mahallesi, 329 Sokak, No:6C İç Kapı No:5 Gölbaşı/Ankara adresli 04/09/2021 tarihinde vefat eden muris SÜLEYMAN DEVECİ'nin terekesine Temsilci (Kayyım) atanması, murisin terekesinin tespiti ve tereke defterinin tutulması talep edilmiştir.TMK'nun 620, 621 ve 634. Maddeleri gereğince; Müteveffa HAKAN RECEP AĞIRGİL'in mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların (kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil) ikinci ilanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içerisinde; mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış yada eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçıları, vesayet alacaklarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içerisinde alacaklarını bildirmeyen alacaklıların terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur.