T.C. GÖLBAŞI (ANKARA) 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 09.04.2024 - 00:00

ESAS NO: 2022/559 Esas

DAVALILAR: 1- NİYAZİ BORAN

2- GERKONSAN TAAH. İNŞ. İMALAT TİC. VE SAN. A.Ş.

Davacı tarafından aleyhinize açılan 3. Şahıs Tarafından Açılan Menfi Tespit davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve ekleri ile duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinize herhangi bir şekilde tebliğ yapılamadığı anlaşılmıştır, Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 26/04/2024 günü saat: 11:43'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.